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Путин сломался

  • Юрий Вишневский, «Деловая столица»
  • 5.10.2022, 14:48
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Путин сломался

Кремлевская пропаганда начала генерировать пораженческие настроения.

Поражения оказались громче побед. Бегство российских войск из Лимана на Донетчине затмило собой пропагандистский эффект от фейковых референдумов. Причем украинское наступление продолжается — и не только на восточном фронте, но и на южном. Как спрогнозировал 3 октября Френсис Фукуяма, «в ближайшие дни состоится гораздо больший российский коллапс».

«Сломали нарратив Кремля»

Еще месяц назад пораженческие настроения в России, а особенно в российском телевизоре, были невозможны. Но украинское наступление на востоке Харьковщины и теперь на севере Донетчины вынудило кремлевскую пропаганду перейти от стадии отрицания к стадии гнева.

Началось все с того, что 1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров и вслед за ним хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковали командование российских войск. В частности, Кадыров связал катастрофу в Лимане с действиями командующего Центральным военным округом РФ генерала-полковника Александра Лапина.

Заявления Кадырова и Пригожина взбудоражили российское информационное пространство. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), «вместе они сломали нарратив Кремля, пытавшегося смягчить удар поражения в Лимане. До заявления Кадырова федеральные СМИ в основном выражали надежду, что новомобилизованные войска и развернутые подкрепления могут либо удержать линию, либо провести контратаки в ближайшее время. Но ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова и Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире усилить критику высшего военного командования».

Депутат госдумы от партии «Единая Россия», бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулев в прямом эфире начал обвинять высшее военное командование РФ в поражении в Лимане. «Проблема вся на Фрунзенской набережной [там расположены российские минобороны и генштаб], где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой, — заявил депутат-генерал. — Пока в генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Все остальное — следствие проводимой оттуда политики».

Один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев перепостил в своем ТГ-канале прогноз придворного политолога Дмитрия Евстафьева. «Над страной нависло тревожное ожидание давно назревших и перезревших решений. Как ни хотелось бы даже не «некоторым», но многим, после вчерашнего публичного выяснения отношений, когда «мусор» был — впервые за многие годы — выметен из-под толстого элитного номенклатурного «ковра», продолжать дальше делать вид, что все нормально, все идет по плану, нельзя. Трудные решения неизбежны», — предрекает Евстафьев. Под мусором он понимает именно руководство российского генштаба. «Выметенный из-под ковра мусор — всего лишь мусор… Его надо просто убрать в мусорное ведро… Дадим верховному главнокомандующему время на обдумывание и принятие решений».

Другая кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян разродилась заявлением о том, что она служит народу, а не «каким-то генералам, которых я знаю или не знаю, принимающим решения, могущие навредить моей стране и моему народу. Оттого, что они принимают эти решения, я не буду их оправдывать». Похоже, решение списать всю вину на генералов, в Кремле уже принято.

Следующий — Путин?

Бросается в глаза поразительное отличие от нашей ситуации. В первые пять месяцев большой войны наши войска несколько раз были вынуждены отступать. Но ни разу никто из наших публичных деятелей (чиновников, депутатов, журналистов, политологов) не обвинял наше военное командование. И не потому, что было такое табу, а просто потому, что все понимали: сеять недоверие к своему военному руководству — значит деморализовать народ и армию, помогать врагу.

Тем не менее, в России сейчас у всех на глазах делают из генералов козлов отпущения. И это прекрасно. Если публичные деятели по телевизору и в соцсетях обвиняют военное руководство в некомпетентности, причем обвиняют прямо во время мобилизации, это может только усилить недоверие военных на фронте к своему высшему командованию. И это станет дополнительным стимулом бежать с поля боя или сдаваться в плен.

Но допустим, Путин сейчас официально сменит командующего ЦВО, руководство генштаба и минобороны. Многие источники, включая тот же ISW, утверждают, что на самом деле именно Путин принимает оперативные военные решения на фронте. В частности, именно он ответственен за решение удерживать Лиман любой ценой, которое обернулось огромными потерями в виде убитых и пленных. Давно сообщалось, что начальник генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу впали в немилость и сохраняют свои посты лишь номинально. И если сейчас Путин отправит их в отставку и заменит какими-то другими деятелями, то следующим в очереди на роль козла отпущения окажется уже он сам. Ибо это он — верховный главнокомандующий, и он решает, кому доверить руководство генштабом и минобороны. Если российские войска вновь побегут, то списать вину на кого-то еще, кроме самого Путина, будет трудно.

Антипутинский деятель Павел Басанец поделился информацией о том, что Путину «в ультимативной форме предложили добровольно-принудительно уйти в отставку». По его словам, Путин должен согласиться на фейковую смерть (из-за болезни) и похороны двойника.

Вероятно, авторы этого вброса торопят события. Но важнее другое: Путин в глазах российской верхушки все более ассоциируется не с успехами, а с провалами. В частности, провалился расчет на капитуляцию Киева, как и на быстрый развал антироссийской коалиции. Вдобавок очень эффектно провалился газовый шантаж Европы. Как следствие, Россия превращается в объект мировой политики. И Путин вынужден пугать ядерным оружием, чтобы остаться субъектом, но даже на эти его угрозы на Западе уже все меньше обращают внимания.

Внутри страны — тоже провал. Мобилизация стала не только дестабилизирующим фактором, но и деморализующим, ибо превратилась в наглядное доказательство провалов на фронте. Тема возможного поражения в войне еще месяц назад была немыслимой — а сейчас она уже на стадии гнева и продвигается дальше.

Стадия торга

Переход к стадии торга чутко уловила еще одна кремлевская пропагандистка — Ольга Скабеева, вместе со своим мужем, депутатом госдумы от партии «Единая Россия» Евгением Поповым. В своем ТГ-канале Скабеева перепостила воззвание своего мужа к россиянам. «Война закончится рано или поздно. Лучше рано. Путин не случайно артикулирует готовность России к переговорам. И нам с вами нужно подумать, как жить дальше», — заявил Попов. Также он обещает россиянам расцвет частного предпринимательства и другие радости: «Полная и всеобъемлющая отмена проверок… Налоговые каникулы… Бесплатная земля в аренду для промышленности… И еще. Чтобы развиваться в новых условиях, нам придется после окончания боевых действий ослабить гайки «военного времени». Вернуть истинную свободу собраний, слова, силу независимым профсоюзам. И главное — реформировать судебную ветвь власти, похоронив навечно телефонное право и палочную систему».

Похоже, путинский режим уже начинает торги с обществом, ибо чувствует ослабление своей поддержки. Россияне радовались его авантюрам, пока они были успешными. Но сейчас авантюры оказались провальными. Россияне не могут обвинить в этом себя — поэтому в своих поисках виновного они могут обратить свои взоры на Путина. И тогда общественный запрос об удалении хозяина Кремля может реализоваться.

Вообще же Кремль все более демонстрирует склонность к хаотическим движениям. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 3 октября не смог ответить на вопрос, каковы границы новоприсоединенных территорий. «Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением», — сказал он, не уточнив, в какой форме Кремль намерен получить такой «совет». Не исключено, что Путин пытается вынести вопрос о границах на возможные будущие торги, хотя смысла в этом нет никакого. Впереди и Кремль, и всех россиян ждут стадии депрессии и принятия своего поражения. Хотя, конечно, Путин до этого может и не дожить.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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