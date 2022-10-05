В Беларуси с начала года уволили почти 500 тысяч человек
- 5.10.2022, 14:53
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Взяли на работу — на 70 тысяч меньше.
С начала года организации уволили почти 496 тысяч человек, а приняли — на 70,5 тысячи меньше, сообщает «Зеркало» со ссылкой на официальный Белстат. Тем временем дефицит работников в целом по стране превышает 100 тысяч человек.
В статистике по принятым и уволенным не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
Конкретно в августе организации отдали трудовые книжки 94,3 тысяч человек, а приняли на работу — 80,7 тысячи.
Если смотреть статистику за восемь месяцев этого года, то активнее увольняют, чем берут новичков, в том числе в строительстве (уволенных на 8,4 тысячи больше, чем принятых), в обрабатывающей промышленности (разбежка в 7,9 тысячи в сторону уволенных).
По всей стране не хватает больше 100 тысяч работников
В общереспубликанском банке вакансий тем временем на 5 октября превышает 100 тысяч предложений от нанимателей. Из них — 54,6 тысячи на зарплату до 700 рублей. При этом суммы, как правило, указаны до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.