Военный эксперт назвал условие, при котором ВСУ могут нанести удар по территории Беларуси 1 5.10.2022, 15:11

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Олег Жданов

Повторения февральской ситуации не будет.

Украина может нанести удар по российским войскам на территории Беларуси, если они будут выдвигаться к государственной границе.

Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта Freeдом.

«Мы будем наносить удары по войскам, которые будут выдвигаться к нашей государственной границе. На подступах к границе мы будем наносить удары по войскам. Да, они будут на белорусской территории, но белорусской территории как таковой - нет», - подчеркнул Жданов.

По словам эксперта, повторения февральской ситуации не будет. В частности, оккупационные войска не смогут вклиниться в Украину с этого направления, а бои будут у пограничного столба.

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