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Военный эксперт назвал условие, при котором ВСУ могут нанести удар по территории Беларуси

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  • 5.10.2022, 15:11
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Военный эксперт назвал условие, при котором ВСУ могут нанести удар по территории Беларуси
Олег Жданов

Повторения февральской ситуации не будет.

Украина может нанести удар по российским войскам на территории Беларуси, если они будут выдвигаться к государственной границе.

Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта Freeдом.

«Мы будем наносить удары по войскам, которые будут выдвигаться к нашей государственной границе. На подступах к границе мы будем наносить удары по войскам. Да, они будут на белорусской территории, но белорусской территории как таковой - нет», - подчеркнул Жданов.

По словам эксперта, повторения февральской ситуации не будет. В частности, оккупационные войска не смогут вклиниться в Украину с этого направления, а бои будут у пограничного столба.

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