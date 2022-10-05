В Кремле назревает раскол 6 5.10.2022, 15:26

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Часть Генштаба РФ хочет выводить войска из Украины.

В Генштабе РФ уже появляются идеи о выводе войск из Украины. Некоторые военные понимают неизбежность провала и даже открыто говорят о том, что война проиграна. Из-за этого в Кремле назревает раскол.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

«Это (контрнаступление - ред.) очень сильно нервирует Путина, там действительно появилась фронда, в Генеральном штабе. И есть некоторые военные, которые смело говорят, что война проиграна, что нужно искать способы спасения хотя бы какой-то части вооруженных сил России... Звучат идеи вплоть до вывода войск», - отметил эксперт.

Жданов считает, что судьба Путина очевидна. Против кровавого диктатора даже пропагандистская машина.

«Что положительно - мнения разделились и действительно там начинаются споры. Кстати. Обратите внимание, там пропагандистская машина РФ живет уже самостоятельной жизнью. И даже больше влияет на внутреннюю политику, чем сам Путин. И она начала раскручиваться в обратную сторону. Они критикуют «специальную военную операцию», они критикуют государственную систему, которую они построили, они критикуют ситуацию в армии и в политике. Единственно, пока, до чего они не дошли, это до того, чтобы называть фамилию Путин. В РФ начались необратимые процессы, которые могут привести к смене политической элиты», - резюмировал эксперт.

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