В Кремле назревает раскол6
- 5.10.2022, 15:26
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Часть Генштаба РФ хочет выводить войска из Украины.
В Генштабе РФ уже появляются идеи о выводе войск из Украины. Некоторые военные понимают неизбежность провала и даже открыто говорят о том, что война проиграна. Из-за этого в Кремле назревает раскол.
Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.
«Это (контрнаступление - ред.) очень сильно нервирует Путина, там действительно появилась фронда, в Генеральном штабе. И есть некоторые военные, которые смело говорят, что война проиграна, что нужно искать способы спасения хотя бы какой-то части вооруженных сил России... Звучат идеи вплоть до вывода войск», - отметил эксперт.
Жданов считает, что судьба Путина очевидна. Против кровавого диктатора даже пропагандистская машина.
«Что положительно - мнения разделились и действительно там начинаются споры. Кстати. Обратите внимание, там пропагандистская машина РФ живет уже самостоятельной жизнью. И даже больше влияет на внутреннюю политику, чем сам Путин. И она начала раскручиваться в обратную сторону. Они критикуют «специальную военную операцию», они критикуют государственную систему, которую они построили, они критикуют ситуацию в армии и в политике. Единственно, пока, до чего они не дошли, это до того, чтобы называть фамилию Путин. В РФ начались необратимые процессы, которые могут привести к смене политической элиты», - резюмировал эксперт.