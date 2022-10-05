В Беларуси изменили список «тунеядцев» 7 5.10.2022, 15:41

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С 1 декабря в «тунеядцы» запишут еще больше белорусов.

«Правительство» откорректировало список «тунеядцев». «Онлайнер» объясняет, что изменится с декабря этого года, и напоминает, кто вообще у нас считается «тунеядцем», а кто — нет.

Что изменится?

С 1 декабря в список «тунеядцев» попадут белорусы, которые выполняют работы или услуги, а также создают объекты интеллектуальной собственности по гражданско-правовым договорам, но при этом не получают соответствующее вознаграждение. Раньше вознаграждение не играло роли в этом вопросе.

В прежней редакции этого документа «тунеядцами» не считались матери (мачехи) или отцы (отчимы), усыновители (удочерители), опекуны (попечители), воспитывающие ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей. В новой редакции статью разделили и из второй части убрали отцов, так что теперь не «тунеядцами» будут только женщины-матери (мачехи, усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие ребенка до 7 лет, троих и более несовершеннолетних. Исключение — если отец воспитывает несовершеннолетнего ребенка-инвалида, в таком случае он также не будет считаться «тунеядцем».

Также из списка «тунеядцев» исключат членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества. Но только при условии, что они получают вознаграждение за свою работу.

Напомним, список «тунеядцев» в последний раз расширяли весной. До этого к «тунеядцам» не относились все белорусы, работающие за границей. Теперь же послабление есть только для тех, кто работает или получают образование на территории стран-участников Евразийского экономического союза (то есть Армении, России, Казахстана или Кыргызстана). Выходит, даже если вы можете подтвердить свою работу в Польше или, например, в Грузии, то разницы никакой нет: по закону вы — «тунеядец» и должны платить за «коммуналку» «по полной».

Кто по закону считается «тунеядцем»?

Напомним, правила для безработных в Беларуси ужесточили в 2015 году. Сейчас в законе отсутствие у человека работы называется «социальным иждивенчеством». Если проанализировать действующую редакцию закона, то иждивенцами у нас признаются люди, не занятые в экономике (то есть не отчисляющие налоги в бюджет).

Логика такая: такие белорусы не платят подоходный налог и некоторые другие сборы, а значит, госрасходы ложатся на всех остальных, что несправедливо.

Кроме того, не забывайте про нововведение, указанное выше: если вы не заняты в экономике и уехали из страны более чем на 30 дней, а также если вы работаете или учитесь не на территории стран ЕАЭС, вы тоже «тунеядец».

Кто не считается «тунеядцем»?

Хотя изначально в базу «тунеядцев» кто только ни попадал, постепенно ее апгрейдили, исключая тех, кто не может или не должен работать. Перечни лиц, которые не являются «тунеядцами», установлены постановлением совмина от 31.03.2018 №239, с которым можно ознакомиться здесь. Если вкратце, «тунеядцами» не считаются те, кто:

— не могут или не должны работать (инвалиды, недееспособные, пенсионеры, люди, воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, многодетные);

— нерезиденты (то есть люди, которые живут в Беларуси менее 183 дней в году);

— военнослужащие (срочники, резервисты, участвующие в сборах) и супруги контрактников;

— участники творческих союзов, которые занимаются творческим трудом;

— арестованные и отбывающие срок боле 183 дней в году;

— сезонные работники, работающие полный сезон;

— члены или работники (по трудовому договору) производственного кооператива или фермерского хозяйства;

— собственники личного подсобного хозяйства;

— студенты дневного отделения, которые получают свое первое образование;

— священнослужители;

— получатели пенсии или страховых выплат из-за несчастных случаев и профессиональных заболеваний, в том числе по потере кормильца.

Также власти исключают из списка иждивенцев тех, кто работает не на стандартной работе по трудовому договору:

— самозанятые и ремесленники, которые платят соответсвующие налоги и сборы;

— ИП, уплатившие налог более 20 базовых величин;

— адвокаты и нотариусы;

— спортсмены национальных сборных команд.

Не относятся к иждивенцам и те, кто пытается найти работу, но не может. Например, безработные, зарегистрированные в центрах занятости, или безработные в период профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

Так я «тунеядец» или нет?

Список лиц, не занятых в экономике, формируется специальной комиссией и утверждается решением соответствующего исполкома. Сам «тунеядец» может узнать об этом в жировке или заранее, посредством Единого портала электронных услуг. Но для этого нужна электронно-цифровая подпись или уникальный идентификатор, который можно получить бесплатно (правда, придется сходить ногами в службу «Одно окно» или Национальный центр электронных услуг). Еще один вариант — позвонить или направить письменное обращение (в том числе по электронной почте) в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.

При этом поискать себя в списках не получится во время обновления базы: с 20 февраля до 1 марта, с 20 мая до 1 июня, с 20 августа до 1 сентября, с 20 ноября до 1 декабря.

Быть «тунеядцем» — сплошные лишения?

Совсем нет, с лишениями столкнуться далеко не все, а с большего только собственники жилья в Беларуси. Для них ввели полные тарифы на уплату «коммуналки» (за горячую воду и теплоснабжение, а также газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов). То есть, пока все платят по субсидированным тарифам, «тунеядец» заплатит по полным.

При этом, если вместе с «тунеядцем» в жилом помещении зарегистрированы другие люди, то полная стоимость указанных услуг оплачивается лишь в той части, которая приходится на «тунеядца». То есть, например, количество тепловой энергии, затраченной на подогрев воды в жилом помещении, где зарегистрирован один «тунеядец» и один не «тунеядец», делится на два, и только одна половина оплачивается по полной стоимости.

Кроме того, для «тунеядцев» недоступны льготные кредиты или субсидии на строительство и покупку жилья.

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