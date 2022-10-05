Названы продукты помогающие повысить гемоглобин 1 5.10.2022, 15:46

2,754

Один из них — сухофрукты.

Чтобы избежать анемии и других заболеваний, ухудшающих самочувствие и уровень жизни, надо позаботиться о том, чтобы уровень гемоглобина не падал, пишет medicina.ua.

Если гемоглобин понижается, то возникают посторонние шумы в ушах, чувство разбитости, упадка сил, общей слабости, когда с трудом даются даже самые простые рабочие задачи. В результате – человек быстро устает, не может сконцентрироваться, постоянно хочет спать. Как держать уровень гемоглобина под контролем?

Способ №1: побольше пищи с высоким содержанием железа и витамина С

Добавьте в свой рацион сухофрукты, яйца, мясо, зерновые. Привычный чай замените отваром шиповника, а газированные напитки – гранатовым соком. Не стоит забывать и о витамине С (аскорбиновой кислоте), помогающей лучше усвоить железа.

Большое количество витамина С содержится в квашеной капусте, зеленом перце, цитрусовых. Также желательно ограничить употребление продуктов, замедляющих усвоение железа. Речь идет о какао, сгущенном молоке и сырах.

Способ №2: увеличьте употребление фолиевой кислоты

Фолиевая кислота относится к витаминам группы В и необходима для выработки красных кровяных телец. Нехватка фолиевой кислоты автоматически вызывает снижение уровня гемоглобина. Больше всего ее содержится в таких продуктах:

Брюссельская капуста;

Куринная печень;

Ростки пшеницы;

Сушенные бобы;

Бананы;

Арахис.

Также советуем вести в свой повседневный рацион красную свеклу. Кроме фолиевой кислоты, она также содержит полезные для здоровья калий, железо и клетчатку.

Способ №3: чай с крапивой

Звучит странно, но гемоглобин повышает отвар крапивы. Это лекарственное растение со жгучими листьями настоящий кладезь витаминов и питательных веществ! В крапиве содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота и железо. Секрет приготовления витаминного напитка прост: добавьте 2 чайные ложки сушеного растения в 300 мл горячей воды. Настаивайте в течении 10 минут, процедите и выпейте. Рекомендуем употреблять такой чай не меньше, чем 2-3 раза в день.

Способ №4: физические упражнения

Регулярные занятия спортом средней и высокой интенсивности не только помогут построить фигуру вашей мечты, но и поднимут уровень гемоглобина. Его вырабатывает тело из-за растущей потребности организма в кислороде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».