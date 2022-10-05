Financial Times: ВСУ может освободить Херсон до средины ноября 8 5.10.2022, 15:53

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Украина начала решающую битву за юг, которую необходимо закончить до зимы.

Украина начала решающую битву за территории на юге страны и она должна закончить ее до того, как зима принесет неблагоприятные условия для контрнаступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

- Боевой сезон подходит к концу. Украинцы одержали верх, и им нужно продолжать использовать свое преимущество, - заявил демократ из сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи.

По словам официальных лиц, украинским силам необходимо срочно отбить юг до зимы, потому что земля в регионе не промерзала последние три года, а это означает, что местность скоро станет очень грязной. А в таких условиях будет трудно маневрировать и придется использовать основные дороги, что означает быть незащищенным от атак.

- Безусловно, очень важно быстро продвигаться по освобождению оккупированной территории, потому что есть ощущение, что изменения погоды будут ограничивать дальнейшие активные боевые действия в этом регионе, - отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Согласно оценкам военных чиновников и аналитиков, Украина может освободить Херсон до средины ноября.

При этом отмечается, что несмотря на низкий моральных дух россиян, Москва укрепила свои позиции на юге, что делает любое украинское наступление более сложным.

- Украинцам нужно подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать русскими, чтобы они уступили некоторое преимущество на земле, - заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Эвелин Фаркас.

Как известно, украинские войска проводят активное контрнаступление на Херсонском и Луганском направлениях. За последнюю неделю ВСУ удалось освободить десятки населенных пунктов.

Вчера ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.

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