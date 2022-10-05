Свежая карта боевых действий от британской разведки: где наступают ВСУ 1 5.10.2022, 16:39

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Обнародована актуальная карта боевых действий в Украине.

Бойцы Вооруженных сил Украины активно наступают на юге и востоке страны. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую обнародовало Минобороны Британии в Twitter.

Согласно данным британской разведки, украинские военные продолжают наступать в восточной части Харьковской области, которая все еще находится под контролем россиян. Также штурмовые действия бойцы ВСУ проводят и на восток от Лимана (Донецкая область).

При этом российские оккупанты пытаются продвинуться в Донецкой области на Славянском направлении и неподалеку от поселка Пески.

На юге же наступление проводят только украинские военные. Они продвигаются на севере Херсонской области, а также в южно-восточной части Николаевской.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что в среду, 5 октября, украинские военные начали деоккупацию Луганской области и им уже удалось освободить несколько населенных пунктов.

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