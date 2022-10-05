«Красная кнопка» – это миф»: Жданов рассказал, что на самом деле есть в ядерном чемоданчике 5.10.2022, 17:00

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Олег Жданов

Разведки стран Запада сразу узнают, если РФ решится на применение ядерного оружия.

«Красная кнопка» – это выдумка средств массовой информации, в ядерном чемодане есть коды для приведения в боевое состояние ядерного боезаряда. И если президент РФ Владимир Путин отважится использовать ядерное оружие, разведки стран Запада сразу узнают об угрозе со стороны России.

Об этом рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью "Гордону".

«Красная кнопка» – это миф, созданный СМИ. В ядерном чемоданчике есть коды для приведения в боевое состояние ядерного боезаряда. И процедура многоуровневая. И если на одном из уровней произойдет сбой или он не будет выполнен, то к пусковой установке или средству применения кода не дойдут... А ввиду того, в каком состоянии оказалась техника на длительном хранении, я думаю, что и ядерные боезаряды могут оказаться в таком же состоянии. К тому же РФ производила очень небольшое количество (ядерных боезарядов – Ред.), в основном стратегических. А тактических и оперативно-тактических зарядов практически в России не производили», – сказал Жданов.

Эксперт отмечает, что страны Запада знают места хранения ядерного оружия в России, поскольку все они верифицированы по договору о нераспространении ядерного оружия. Также в случае, если РФ захочет использовать ядерное оружие, западные разведки об этом сразу узнает.

- Кстати, я все время привожу в пример генерала (начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла — Ред.) Буданова. Он в начале лета однажды сказал: «Когда заканчивается в бункере у Путина совещание, через пять минут стенограмма лежит на столе в западных разведслужб». Поэтому я думаю, что Запад будет об этом знать сразу. План нашей войны Запад когда объявил? Уже, кстати, год прошел. Поэтому они прекрасно будут знать о намерениях Путина, — подчеркнул Жданов.

Напомним, ранее Жданов рассказал, что в СССР и теперь в России этот чемодан носят показательно во время поездок руководителей страны за границу.

- В этом чемодане есть сейф, он имеет электронный замок, который срабатывает при отпечатке пальцев или сетчатки глаза, или и то и другое. Когда открывают чемодан, открывают сейф, там есть код. Код кажется, прикладывается к распоряжению и дальше идет по команде вниз. На каждом этапе этот код сверяется и к нему добавляется какая-то часть. На конечном этапе, когда вводится этот код, разблокируется рубка оператора, в которой размещена «красная кнопка», нажимается кнопка «пуск» и ракета поднимается со стартовой позиции, — объяснил Жданов.

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