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Силы НАТО перехватили четыре российских истребителя в авиапространствах Польши и Швеции

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  • 5.10.2022, 17:20
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Силы НАТО перехватили четыре российских истребителя в авиапространствах Польши и Швеции

По тревоге были подняты в небо истребители Воздушных сил Италии.

Сразу четыре российских военных самолета были зафиксированы в авиапространствах Польши и Швеции. По тревоге были подняты в небо истребители Воздушных сил Италии. Об этом сообщили в ВВС Италии (перевод — ТСН).

- Еще один немедленный вылет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в мероприятиях по воздушному контролю в Польше, чтобы перехватить 4 российских истребителя после того, как они вошли сначала в польское, а затем в шведское воздушное пространство, — говорится в заявлении Воздушных сил.

Там добавили, что после подъема в воздух истребителей НАТО российские военные самолеты были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калинграда.

Как сообщает The Sun, Италия еще в июле отправила в Польшу четыре истребителя Eurofighter Typhoon в рамках миссии НАТО по контролю за воздушным пространством. Эти самолеты были размещены на авиабазе Мальборк.

Отметим, что 5 октября президент Польши Анджей Дуда допустил расположение в стране ядерного оружия. Он сказал, что Польша – не ядерное государство, но член НАТО, поэтому может получить такое оружие в ближайшем будущем.

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