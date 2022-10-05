Наслужил 5 Юрий Бутусов

5.10.2022, 18:10

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Юрий Бутусов

Российский генерал, которого критиковал Кадыров, одевается по форме противника.

Не согласен я с Кадыровым, не поддерживаю эту волну критики в России в адрес генерал-полковника Лапина, который проиграл битву за Лиман и битву в Белогоровке. Вот он на фото справа сидит.

Обратите внимание, Лапин, его штаб и даже вся его охрана брезгуют носить этот позорного качества российский болотный комплект ВКПО (всесезонный комплект полевого обмундирования), все ходят в нормальном мультикаме, хотя обычную солдатню за это наказывают. И плитоноска, и разгрузка. И даже кроссовки Лапин носит не уставные.

Генерал-полковник ВС РФ полностью одет по форме вероятного противника. Это очень тактикульно в Украине – в случае очередного прорыва ВСУ погоны в карман спрячет, и попробуй его отличить, придется «паляницю» спрашивать. Сразу видно думающего человека, а не обычного российского военного.

На фото перед Лапиным видно какого-то дядю с мощным прессом, у него одного есть форменная российская плитоноска и чехол на каску, но все остальное тоже как у людей – в том числе Lowa вместо жутких уставных берцев ВС РФ. Отцы-командиры, в общем. Пусть и дальше рулят.

Я в мае много снимал на российском плацдарме в Белогоровке, скоро выложу, сколько там Лапин передал по российскому ленд-лизу техники 74-й и 35-й мотострелковых бригад ВС РФ правильным и хорошим людям. Ждем от генерал-полковника следующего репортажа с передовой в мультикаме. Наслужил.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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