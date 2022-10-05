Эксперт: ВСУ давят на войска РФ в Херсоне, фронт частично посыпался 2 5.10.2022, 18:26

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Армия Украины проводит блестящее контрнаступление.

Там частично обвалился фронт, поскольку освобождение Давыдова Брода уже является большой победой. Если они потеряют Снегиревку, рухнет все «оборона» оккупантов на правом берегу Днепра. Идет давление на захваченный Херсон, но враг так просто не сдастся. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как сообщает «24 канал», он рассказал о том, что на Херсонщине случился частичный обвал фронта, на что указывает освобождения Давыдова Брода. Там у россиян были достаточно крепкие позиции. Теперь оккупанты постоянно попадают в ловушку.

По мнению эксперта, российские войска будут отходить на север Херсона. Не исключено, что ближе к Бериславу. Там они попытаются закрепиться на позициях.

«В запасе россиян на правом берегу еще осталась Снигиревка, если они потеряют ее – линия обороны на правом берегу вообще пропадет. А мы видим, что именно это сейчас и происходит», - считает Мусиенко.

Аналитик отмечает, что, несмотря на бегство россиян на ряде участков фронта, просто так они из Херсонской области не уйдут.

«Дальше укрепленные районы уже аж вокруг Херсона, поэтому увидим, как ситуация будет развиваться», - говорит специалист.

Также он добавил, что давление на Херсон идет по всем направлениям. Оккупанты оказывают сопротивление. Однако схожая ситуация была в том же Лимане Донецкой области, где захватчики держались, но все же попали в окружение.

«На мой взгляд, такой приказ о «не отступать» они получили сверху. Поэтому даже со значительными потерями россияне будут стоять. Но похожая история была и в Лимане, там россияне тоже до последнего стояли, но все же попали в окружение ВСУ», - подчеркнул Александр Мусиенко.

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