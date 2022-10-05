Ученые обнаружили универсальный способ быстро засыпать

Ученые обнаружили универсальный способ быстро засыпать1
- 5.10.2022, 18:28
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Он подойдет каждому.
Мелатонин — регулятор циркадного ритма всех живых организмов. Его уровень повышается в ответ на темноту, что приводит к сонливости и засыпанию, пишет techinsider.
Предыдущие исследования показали, что утяжеленные одеяла могут облегчить бессонницу у людей. Однако до сих пор было непонятно, почему так происходит. Шведские исследователи провели эксперимент с 26 молодыми мужчинами и женщинами, чтобы выяснить, как же работает «эффект» одеяла.
Авторы работы предположили, что тяжелое одеяло может стимулировать выработку мелатонина и окситоцина. Помимо это, ученые хотели проверить снижает ли использование утяжеленного одеяла перед сном (12% от массы тела участников) активность систем стресса в организме.
В рамках работы исследователи постоянно брали слюну добровольцев, когда они были накрыты утяжеленным или легким одеялом. Так они измеряли уровень мелатонина, окситоцина, кортизола и активность симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию «бей или беги»
Элиза Мет, первый автор и аспирант кафедры фармацевтических биологических наук, сказала, что тяжелое одеяло увеличивало концентрацию мелатонина в слюне примерно на 30%. Однако никаких различий в окситоцине, кортизоле и активности симпатической нервной системы не наблюдалось.
«Наше исследование показывает механизм, объясняющий, почему утяжеленные одеяла могут оказывать некоторые терапевтические преимущества, такие как улучшение сна. Однако наши выводы основаны на небольшой выборке и исследовали только острые эффекты утяжеленного одеяла. Таким образом, необходимы более масштабные испытания», — резюмировали авторы.