Forbes: Украина использует ракеты, которые делают HIMARS еще более смертельными для РФ 2 5.10.2022, 18:35

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Это новый уровень летальности.

Украина очень эффективно использует реактивные системы залпового огня HIMARS против российских захватчиков. Недавно в Минобороны США объявили, что отправят еще четыре системы. И это хорошо.

Но, похоже, украинская армия уже получает боеприпасы, которые выводят HIMARS на новый уровень летальности, приводит статью Forbes «Зеркало недели. Украина», указывая на распространявшиеся в последнее время фото с фронта в социальных сетях. Издание объясняет, что до сих пор Украина использовала ракеты M31. Это 88-килограммовые ракеты, предназначенные для «эффективного поражения критических целей». Высокую точность M31 обеспечивает GPS-наводка. И это преимущество, когда необходимо уничтожить конкретное здание или склад боеприпасов. Однако удар ракеты достаточно узконаправлен. M31 имеет осколочную гильзу, которая разлетается шрапнелью, похожей по своей форме на бриллианты. Впрочем, это не оружие, которое может «накрыть» огнем определенный район.

Глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что с помощью HIMARS и этих ракет украинская армия уничтожила более 400 российских целей, среди которых оружейные склады и командные центры. Также это оружие эффективно уничтожало мосты, коммуникационные центры и склады с горючим. Но HIMARS не использовали для уничтожения скопления вражеских войск и техники.

Forbes пишет, что существуют более «продвинутые» ракеты для этих систем. В частности, речь идет о M30A1. В компании Lockheed Martin, которая их разработала, называют эти ракеты «первым боеприпасом, разработанным для поражения зональных целей, который не оставляет после себя неразорвавшихся зарядов». Секрет M30A1 в большом количестве вольфрамовых шариков, расположенных вокруг взрывного ядра, их примерно 182 тысячи. Этот дизайн выполнен в соответствии с технологией LEO (Lethality Enhanced Ordnance – боеприпасы повышенной летальности), разработанной компанией Orbital ATK. Этот подход использует компьютерное моделирование для определения оптимального размера, количества, плотности и расположения фрагментов, чтобы боеприпас нанес максимальный ущерб конкретным видам целей. Forbes пишет, что взрыв одной ракеты M30A1 покрывает площадь размером с четыре футбольных поля. Залп из одной кассеты HIMARS, которая вмещает шесть ракет, уничтожит цели на площади чуть больше квадратного километра.

Forbes пишет, что в последнее время в социальных сетях появились фото, свидетельствующие о том, что Украина использует ракеты M30A1, произведенные в 2017 году. Такие боеприпасы очень эффективны в уничтожении грузовиков и других легко бронированных машин, которые Россия все чаще использует. Они также смертельны для пехоты. M30A1 взрываются на высоте. Так что спрятаться от них в окопах не всегда удастся. Учитывая это, Forbes делает вывод, что когда 300 тысяч мобилизованных россиян прибудут на фронт, они понесут тяжелые потери.

Между тем другие сообщения свидетельствуют, что Украина начала использовать противотанковые мины AT2, развертывание которых тоже проводится с помощью ракет HIMARS. Такие мины можно заметить на фото, сделанных на дорогах вблизи Лимана. 2-килограммовые мины имеют кумулятивный заряд, который выстреливает вверх, когда бронемашина проезжает над ними. Если другие противотанковые мины обездвиживают танки, разбивая их гусеницы, то AT2 уничтожает сам танк. Такие мины можно расставлять вручную или с помощью ракет. Одна ракета HIMARS может развернуть до 28 мин. Как именно проводит минирование Украина, это вопрос дискуссий между экспертами.

Во время Холодной войны в НАТО рассматривали мины AT2 как средство против быстрого наступления советской бронетехники. Ими запасались Западная Германия, Норвегия и Великобритания, а не США. Однако неизвестно, кто из союзников предоставил те мины, которые использует Украина сейчас.

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