Минздрав неумело оправдался из-за проблем с медкадрами 5.10.2022, 18:44

Медики активно уезжают из страны.

В Минздраве рассказали, как Беларусь обеспечена медперсоналом. По данным ведомства, в этом году медиков у нас в стране в среднем столько же, сколько их было в прошлом году. По представленной статистике, укомплектованность врачами составляет 94,2%, средним медперсоналом — 97%. Отмечается также, что текучесть кадров в здравоохранении небольшая. При этом в ведомстве не пояснили, почему страна теряет врачей и средний медперсонал (помимо ухода на пенсию специалистов).

По подсчетам ведомства, в системе здравоохранения Беларуси сейчас работает более 48 тысяч врачей и 112,5 тысячи среднего медперсонала. При этом на 10 тысяч населения врачей приходится 55,2, среднего медперсонала — 120,7. Минздрав утверждает, что в ЕС на такое же количество людей врачей меньше — 33,4, а в СНГ — 38,1. Медперсонала также меньше, чем у нас: в ЕС — 86,8, в СНГ — 62.

Отмечено, что в регионах медучреждения укомплектованы кадрами неоднородно: в Брестской и Гродненской областях этот показатель выше среднего по стране, в Витебской области и Минске — ниже. В Гомельской области число кадров находится на уровне средне республиканского. В Могилевской и Минской областях ниже показатель только по врачам, по средним медработникам — держится на уровне среднего по стране.

Минздрав считает, что текучесть кадров в отрасли соответствует допустимому уровню — 3−8%. По врачам-специалистам текучесть составляет 7,05%, по среднему медперсоналу — 5,6%. Сообщается, что практикующих врачей-специалистов за 2021 год стало меньше на 495 человек, из них 276 ушли на пенсию. За прошлый год также забрали свои трудовые 1241 работников из среднего медперсонала, 260 из них — пенсионеры. По каким причинам ушли остальные медики, в ведомстве не уточняют.

За последний год в Польшу, благодаря упрощенному порядку трудоустройства, как напоминает zerkalo.io, приехали примерно 1000 медиков из Беларуси и столько же — из Украины. Об этом ранее сообщал министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

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