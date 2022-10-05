ВСУ ударили по отелю с военными чиновниками РФ в Херсоне: появились подробности 7 5.10.2022, 19:10

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В гостинице были и высокопоставленные чиновники.

В оккупированном Херсоне был «прилет» в гостиницу, где разместились военные высокопоставленные лица россиян и представители ФСБ.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет unian.net.

«Сегодня был прилет в отель «Нинель» в Херсоне в центре города. Это отель с бассейном и сауной. Бассейн и сауну очень любило руководство ФСБшников, и они туда заселились. Семеро двухсотых вывозили из этого отеля», - отметил Хлань.

По его словам, в гостинице были и высокопоставленные чиновники из числа руководства российских военных.

«Местные сообщают, что пять двухсотых – ФСБшники, а двое – военные высоких чинов, но пока не идентифицировали, кто эти высокие чины», - добавил Хлань.

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