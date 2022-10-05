Россия пытается решить проблемы с сертификацией алмазов с помощью Беларуси 4 5.10.2022, 19:25

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Для этого режим Лукашенко хочет возглавить международный орган по сертификации алмазов.

Беларусь подала заявку на должность заместителя главы Кимберлийского процесса (КП) в 2023 году и главы в 2024-м. Украина выступила против и заявила, что так РФ использует дружественную к себе Беларусь, чтобы российские алмазы не стали «конфликтными» после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось это агентство.

«Россия настаивает на том, чтобы Беларусь стала председателем, чтобы интересы россии можно было лучше отстаивать и защищать в рамках Кимберлийского процесса», — заявил представитель Украины в КП Владимир Татаринцев.

Ранее некоторые участники Кимберлийского процесса уже призывали к тому, чтобы алмазы из России назывались «конфликтными».

Объединенные Арабские Эмираты также подали заявку на председательство в 2024 году в письме, с которым ознакомилось Reuters. ОАЭ не вводили санкций против РФ, стремясь сохранить, как они это называют, нейтральную позицию в отношении российско-украинской войны.

Татаринцев отметил, что Украина не возражает против выдвижения ОАЭ, но добавил, что «вряд ли кто-то сможет объединить Кимберлийский процесс».

Как отмечает Reuters, КП принимает решение консенсусом, поэтому раскол вокруг России несет риски парализовать этот орган.

Кимберлийский процесс — коллегиальный межгосударственный орган, действующий в соответствии с резолюциями ООН, нацеленными на предотвращение торговли «конфликтными» или «кровавыми» алмазами.

Так, КП имеет право запрещать экспорт алмазов из определенных стран, как это было в 2013 году, когда повстанцы захватили власть в Центральноафриканской Республике.

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