Журналисты отыскали корни Алексея Арестовича на Случчине 3 5.10.2022, 20:15

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Арестовичей в деревне Сороги было много.

Своими воспоминаниями детства с редакцией kurjer.info поделился местный житель Валерий Василевич. «Нынешние события и упоминания некоторых персоналий к этим воспоминаниям подвигают», — говорит он.

Валерий вспоминает историю любви между учениками Сорогской школы Слуцкого района — Николаем Арестовичем и Тамарой из соседней деревни Волошево, фамилию которой Валерий не помнит. Эта история началась, как заметили одноклассники, с пятого класса.

Арестовичей, Севруков, Михневичей в Сорогах было много. Поэтому всем давали ещё дополнительные «прозвища». Николая звали по-уличному «Пекарь».

«Арестович-Пекарь и Тамара, казалось, не могли жить ни одного часа друг без друга. Со школы он нес ее портфель по Сорогам. Забежит домой по дороге, оставит свою сумку — и до Волошева идут вместе», — вспоминает Валерий.

В 1965 году Тамара и Николай окончили школу. Арестович поступил в высшее военное училище в Украине, и Тамара поехала с ним — поступила в библиотечный институт.

Однако там, как потом стало известно, разошлись пути Николая Арестовича и Тамары. Она вышла замуж за украинца, родила двух сыновей, рассказывает Валерий.

Пекарь также женился на украинской девушке (кстати, и ее звали Тамара). 3-го августа 1975-го у них родился сын.

Сына назвали Алексеем. И он стал советником Офиса президента Украины, политиком и разведчиком.

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