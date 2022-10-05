Чем больше поражений, тем выше звания Telegram-канал «СерпомПо»

5.10.2022, 20:23

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Рамзан Кадыров

Если так пойдет, то скоро Кадыров станет маршалом.

Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника. Кроме его слов доказательств нет. Но и быстрого опровержения из Кремля нет. Новость уже стала фактом нашей политической жизни.

Если так пойдет, то скоро Кадыров станет маршалом.

Звание Кадыров получил после публичной критики руководства армии (генерала Лапина) за проведение «спецоперации». Поэтому такого рода демарш Путина руководство армии могло бы счесть за неуважение. Тем более, что сам Кадыров успехов в Украине не добился.

С другой стороны, если Кадыров действительно повышен в звании, то это можно счесть за неуверенность Путина – он пытается задобрить того, кто, в случае необходимости сможет лично его поддержать силой.

Или же, возможно, звание Путиным дано авансом с тем, чтобы Кадыров мобилизовал в Чечне как можно больше людей и переломил ситуацию в Украине. Если так, то это пустые надежды.

Какое бы объяснение ни придумать, одно бесспорно – генерал-полковник Кадыров – это нонсенс, публичная демонстрация обесценения воинских званий. И тем самым разрушение существующего государственного порядка, в котором армия играет одну из центральных ролей.

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