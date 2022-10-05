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Путин нашел крайних в провале мобилизации в России

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  • 5.10.2022, 20:52
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Путин нашел крайних в провале мобилизации в России

В Кремле испугались недовольства россиян.

Российский диктатор Владимир Путин обвинил правительство в ненадлежащем составлении указа о частичной мобилизации в РФ.

Об этом говорится в заявлении Путина.

«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли», - сказал он.

Поэтому, по его словам, в проекте указа, который представило правительство и Министерство обороны, не было учтено изначальную позицию самого Минобороны.

«И приходится вносить в этот документ соответсвующие коррективы», - добавил он.

Так, сегодня Путин подписал указ об отсрочке для студентов аспирантуры, а также тех, кто учится на программах ординатуры и ассистентуры-стажировки.

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