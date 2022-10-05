Под Могилевом заметили необычного паука, похожего на осу 2 5.10.2022, 21:00

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Он больно кусается.

В Могилевском районе обнаружили паука с необычной окраской — в желто-черную полоску, из-за которой он похож на осу. Его так и называют — паук-оса, или, по-научному, аргиопа Брюнниха, пишет zerkalo.io.

Аргиопа Брюнниха — южный вид, однако в последнее время активно осваивает северные широты благодаря потеплению климата и своей способности расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. После выхода из кокона в конце лета молодые паучки ткут паутину, тут же распускают ее, как летучего змея, и таким образом улетают осваивать новые территории.

В Беларуси паука-осу впервые обнаружили в 2001 году в Беловежской пуще.

Укус паука довольно болезненный — сравним с пчелиным или осиным, но в большинстве случаев для человека яд не опасен. Кроме того, аргиопа не агрессивна и никогда не нападет на человека первой, а попытается от него скрыться. Укус можно спровоцировать, если дотронуться до паутины или самого паука.

В отличие от многих других инвазивных видов, паук-оса приносит пользу, так как уничтожает много вредных насекомых.

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