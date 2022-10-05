Генерал Райан: ВСУ нашли слабое место российской армии 3 5.10.2022, 21:13

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Следующие дни будут еще хуже для оккупантов.

«Неожиданный» прорыв украинских войск в Херсонской области и паническое отступление россиян — это продолжение длинной серии организованных действий.

Об этом пишет Мик Райан – военный эксперт, генерал-майор в отставке, отвечавший за все военное образование в Австралии. Его анализ ситуации на фронте приводит ТСН.

По его словам, украинская наступательная кампания на юге продолжает разворачиваться.

«Хотя это может показаться «внезапным» прорывом на юге, на самом деле это продолжение длинной серии организованных действий на юге и северо-востоке Украины», – отметил генерал.

Райан обратил внимание, что украинские атаки на юге начались месяцы назад. ВСУ не только отвоевали территорию, но и участвовали в разведывательной битве, чтобы получить данные о противнике.

По мнению эксперта, активные действия ВСУ на юге в августе заставили россиян стянуть дополнительные подразделения. Особое внимание он обратил на роль HIMARS в этой операции.

«В то же время, украинские стратегические планировщики в Киеве искали бы другие возможности в тех местах, где россияне могли бы ослабить свою оборону, чтобы прикрыть войска, направленные на юг», — говорит австралийский генерал.

The Ukrainian southern campaign continues to play out. While their forces fix Russian defenders in the south west, the Ukrainians are advancing from the north. Some observations on the Kherson & Kharkiv offensives. 1/20 🧵 https://t.co/FwaBQDPs2I — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022

Именно поэтому, по мнению эксперта, воспользовавшись ослаблением россиян, украинская армия начала стремительное наступление в Харьковской области.

«Тогда, когда Харьковская кампания была в разгаре на северо-востоке, украинцы снова искали слабые места России.

Они нашли возможность севернее Херсона», — говорит Райан.

Эксперт сделал несколько выводов:

Во-первых, украинцы имели широкий общий оперативный план, который предусматривал потенциальные операции на юге, северо-востоке – и, вероятно, где-нибудь еще. Однако их запуск базировался не на определенных сроках, но и на том, когда появились возможности.

Во-вторых, у украинцев явно были как специализированные, так и ситуационные резервы, которые они выделили для запланированных наступлений. Создание их требовало хорошей оценки риска, обмана противника, оперативной безопасности и материально-технического обеспечения.

В-третьих, украинцы провели лучшую разведку. Россияне плохо владеют тактической разведкой. Это немаловажная часть предотвращения эффекта неожиданности и распознавания слабых мест противника, которые необходимо использовать.

В-четвертых, после почти 8 месяцев полномасштабного вторжения (и 8 лет с тех пор, как Россия начала эту войну), у Украины есть несколько старших командиров, которые являются опытными стратегами и мастерами операций. Они хорошо знают своего врага и знают, как сбалансировать стратегический риск и возможности.

«И эти командиры, включая генералов Залужного, Сырского и Ковальчука, умело управляют своими штабами и подчиненными командирами, путем планирования и выполнения широкомасштабных военных операций. Это редкий навык»

В-пятых, асимметрия в философии командования, когда Россия централизованно контролирует операции, а Украина предоставляет больше свободы для использования возможностей.

По его словам, в стремительных операциях, таких как Харьковская и Херсонская, те, кому не нужно постоянно обращаться в штаб, смогут определять и доминировать в оперативном темпе, в конце концов, перехватывая инициативу.

«Именно сочетание этих пяти факторов, а также мужества украинцев в ближнем бою и отсутствия мотивированности среди российских солдат, является основным фактором успеха Украины в отвоевании значительной части ее территории за последние несколько недель», — считает Райан.

По его мнению, российская армия затрудняется ответить на то, что с ней делают украинцы. Каскадные сбои, вероятно, будут продолжаться еще некоторое время. А введение мобилизованных войск РФ не поможет решить проблему российскому командованию.

18/ The Russian Army do not appear to have an answer to what the Ukrainians are doing to them. We are seeing cascading failures which are likely to continue for a while yet. The injection of mobilised troops is likely to provide only human speed bumps for the Ukrainians. pic.twitter.com/0jbru9jqGK — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022

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