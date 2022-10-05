Белорус вез деньги в банк, но по пути решил подзаработать 1 5.10.2022, 21:38

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В итоге магазин лишился 15 тысяч рублей.

По информации следствия, с конца июля по август 2022 года 30-летний житель Бобруйска, работая экспедитором в интернет-магазине, несколько раз присвоил деньги, которые должен был отвезти на инкассацию.

Парень не раз доставал из конвертов деньги, пока вез их из филиалов магазина в Могилевской и Гомельской областях в банк. Деньги он проигрывал в интернет-казино. Объяснил, что рассчитывал выиграть большую сумму, чтобы не только вернуть «взятое в долг», но и заработать самому. В итоге магазин лишился 15 тысяч рублей. А игрок ничего не заработал.

Теперь в отношении его возбудили уголовное дело — за присвоение либо растрату имущества вверенным лицом в крупном размере.

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