Где «зароют» белорусскую радиацию? 1 5.10.2022, 22:45

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Точного места расположения пока не определили, но два из трех вероятных вариантов назвали.

АЭС под литовской границей, хранилище радиоактивных отходов – под украинской границей. Никакой политики! – только целесообразность. Совмин до 14-го октября принимает замечания белорусов относительно решения о строительстве (скорее всего в Гомельской области) централизованного пункта хранения радиоактивных отходов. Украинцы в таком случае хотели бы согласовать площадку и проект, который помимо рекламируемых рабочих мест создаст опасность не только для белорусов, сообщает «Белсат».

Через 10 лет после старта реакции деления урана на БелАЭС должно быть готово к использованию надежное место для временного хранения ОЯТ – отработанного ядерного топлива, наиболее опасного вида ядерных отходов среди тех, что имеем в Беларуси.

Совет Министров предлагает держать ОЯТ в Гомельской области в уже зараженной зоне.

Эксперт в области устойчивого развития и энергетики Татьяна Новикова подчеркивает, что будут проблемы с ведением полноценного мониторинга на территории с повышенным радиационным фоном, а также опасность для работников будущей организации. Она приводит пример:

«Допустим, кран на кухне, если в норме – он не течет. Там нет никаких капелек воды, влаги никакой нет… Если что-то потекло – вы вызываете сантехника и он устраняет неполадку. Если же пошел дождь и кругом вода, то как вы поймете, что у вас сантехника не в порядке?»

Точного места расположения ОЯТ пока не определили, но два из трех вероятных вариантов назвали. Это Мозырский район, где есть толщи глин и соли. И это пространство на границе с Украиной со скальными породами украинского кристаллического щита.

Помещать отходы планируют глубоко в геологических формациях, на что после широкого общественно-научного обсуждения не решились ни в США, ни в Швеции, которые рассматривали такие предложения.

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