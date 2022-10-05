Под Светлогорском нашлось «заколдованное место» 5.10.2022, 23:24

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Всего за пару дней там произошло несколько аварий.

В Светлогорском районе из-за неисправного грузовика 5 октября пострадали две легковушки. Авария случилась недалеко от места, где накануне столкнулись трактор, фура и микроавтобус, а затем в кювет свалился грузовик, пишет «Ранак».

ДТП с участием грузовика и двух легковушек произошло около 7 часов утра 5 октября на 46-м километре трассы Р-31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» под Светлогорском. По информации ГАИ, у грузовика Iveco во время движения открутились болты крепления задней левой спарки колес. Болты вылетели на встречную полосу и попали в Audi, а отлетевшее колесо грузовика — в Toyota. В аварии никто не пострадал.

За нарушение пункта 9.3 ПДД водителю грузовика грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортным средством или без лишения.

А накануне, 4 октября, на 45-м км этой же автодороги большегруз врезался в прицеп трактора, который ранним утром двигался без габаритных огней. Следом в фуру въехал микроавтобус Volkswagen.

Через пару часов неподалеку от этого места произошла еще одна авария: грузовик, который вез «молочку» из Борисова в Гомель, из-за мокрой после дождя дороги съехал в кювет. Никто не пострадал.

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