Арестович: Группировке оккупантов на Херсонском направлении — конец 5.10.2022, 23:32

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Алексей Арестович

Это последние элитные российские части.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире на Youtube-канале российского оппозиционера Марка Фейгина прокомментировал контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Он выразил мнение, что российской группировке на юге Украины — конец:

— У меня есть данные по их группировке. У них почти 2500 убитых за месяц. Где-то из 25 тысяч, которые там были, каждый десятый убит плюс раненые. Остальные - недоевшие и деморализованы. Это последние элитные российские части. Штурмовая пехота. Они сейчас там будут доедать последнюю калошу. И всё это очень печально для них закончится (…) Им конец.

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