В МИД Украины назвали указ Путина ничтожным 6.10.2022, 1:13

Глава Кремля решил «аннексировать» украинскую ЗАЭС.

МИД Украины назвал указ российского диктатора Владимира Путина о «передаче» Запорожской АЭС стране-агрессору РФ ничтожным.

Соответствующее заявление публикует пресс-служба МИД.

«Долгий перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права с начала полномасштабной агрессии против Украины сегодня пополнился еще одним злодеянием — незаконной попыткой взять под свое управление Запорожскую атомную электростанцию. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным», — говорится в сообщении.

МИД решительно осуждает это преступление, которое усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС.

Ведомство призвало все государства придерживаться последовательной позиции в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступные и противоправные действия.

МИД также предложил странам ЕС ввести санкции против Росатома, а странам-членам МАГАТЭ ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией.

Граждан РФ, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении ЗАЭС, министерство предупреждает об уголовной ответственности и необратимости наказания.

«Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, продолжающих выполнять критические функции на атомной электростанции», — добавили в МИД.

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