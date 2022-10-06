Bloomberg: Боевые ястребы Путина больше не летают 6.10.2022, 7:42

Падение Лимана грозит главе Кремля «путчем генералов» и потерей власти.

Теперь мы знаем: даже в такой жестко контролируемой стране как Россия серия военных поражений будет сопровождаться публичными ссорами и личными нападками. Возможно, проигрывая на поле боя, окажется, что Россия не такая уж страшная, почти непобедимая военная супердержава, какой она была до вторжения в Украину. Готовясь к празднованию своего 70-летия 7 октября, Владимир Путин должен начать беспокоиться о своем дальнейшем господстве. Об этом пишет Леонид Бершидский, обозреватель Bloomberg Opinion.

После серии предыдущих неудач российские ультраправые уже подвергли критике военную верхушку, особенно министра обороны Сергея Шойгу, который не является этническим россиянином и поэтому является легкой мишенью для ультранационалистов. Но на прошлой неделе, когда Россия потеряла важный для них город Лиман в Донецкой области, а также часть оккупированной ею Украины, которую они уже признали, как часть своей территории, обвинения достигли нового уровня.

Рамзан Кадыров, диктатор Чечни, называвший себя «пехотинцем Путина», опубликовал горький пост в Telegram, критикуя генерал-полковника Александра Лапина за поражение в Лимане, а главного военного командующего Россией, начальника Генштаба Валерия Герасимова — за игнорирование его жалоб на проведение Лапиным кампании. Лапин якобы руководил обороной Лимана и потерял контроль над коммуникационными и материально-техническими аспектами оборонной операции.

«Бездарность Лапина не самое страшное. Самое страшное, что его прикрывает руководство Генштаба. Если бы это зависело от меня, я бы понизил Лапина до рядового, лишил его медалей и отправил на передовую с оружием, чтобы кровью смыть свой позор», — написал Кадыров.

«Я не знаю, что Минобороны докладывает Главкому», — добавил он.

Выпад Кадырова поддержал Евгений Пригожин, основателя частной военной компании Wagner Group, играющей незаурядную роль в войне.

«Браво, Рамзан, ты человек! Всех этих придурков нужно отправлять на передовую с автоматами, босиком», — цитирует Пригожина пресс-служба.

Однако в следующих комментариях Пригожин со своей привычной саркастической хитростью отрицал, что его слова касались генералов.

Бывший военный генерал-лейтенант Андрей Гурулев, ныне депутат от правящей партии «Единая Россия», добавил в хор критиков и свой голос. По его словам, российские военные попали в беду из-за того, что «все врут, сообщая, что ситуация хорошая».

Естественно, что военное руководство получает порцию критики за систематические неудачи на поле боя. Однако вряд ли это норма для лидеров боевиков под флагами Путина — и Кадыров, и Пригожин имеют тысячи хорошо подготовленных бойцов в Украине — атаковать лучших стратегических планировщиков и командиров «специальной военной операции».

Чрезвычайным является и то, что человек уровня Гурулева обвиняет военное командование в повсеместной лжи. Страны, находящиеся в состоянии войны, обычно стараются по крайней мере замаскировать разногласия между высшим командованием и демонстрировать сплоченность. Украина, отступая летом, выступала единым фронтом без видимых расколов.

Вы не услышите, чтобы Кадыров, Пригожин или Гурулев критиковали самого главнокомандующего. На поверхности назревает конфликт между регулярными военными и фрилансерами всех мастей: чеченскими добровольцами, наемниками Вагнера, националистами и бывшими военными от полковника Игоря Гиркина (Стрелкова) до более умеренного Гурулева. Все они лояльны Путину, за исключением звездного пользователя Telegram Стрелкова, который пообещал воздерживаться от критики президента, пока продолжается война. Однако если военные поражения будут продолжаться, гнев, вполне логично, выплеснется и на Путина.

Если цепочка командования неисправна и правдивая информация не доходит до главнокомандующего, даже если об этом сообщают десятки провоенных Telegram-каналов и «фрилансеры», кто, как не Путин, несет окончательную ответственность за оценку этих отчетов и заявления о том, что все идет по плану? Кто несет окончательную ответственность за непроведение кадровых изменений в Минобороны и Генштабе? Эти вопросы обязательно возникнут, если Россия продолжит терять территории, которые она только что провозгласила своими. Даже использование ядерного оружия — которое неизбежно спровоцировало бы ответный удар — не отвратит их.

Вопросы будут задавать не побежденные, изгнанные бегущие из России либералы и не умеренные среднестатистические граждане, а боевики и военачальники, убежденные, что победу у них воруют или уже украли.

Я не прогнозирую военный переворот как таковой. Они никогда не были успешными в России — от царских времен, когда восстание декабристов 1825 уничтожило целую когорту молодых офицеров и до настоящего времени.

Михаил Тухачевский мог планировать, или не планировал сговор против Иосифа Сталина в 1930-х годах, однако безжалостные сталинские чистки высшего военного руководства не дали возможности в этом разобраться. Преемник Сталина Никита Хрущев быстро нейтрализовал одного из величайших героев Второй мировой войны России маршала Георгия Жукова, когда он стал потенциальной угрозой и даже, кажется, еще до того, как был задуман любой реальный сговор. Армия была движущей силой путча 1991 года против Михаила Горбачева — и потерпела полную неудачу, когда некоторые высокопоставленные генералы убили себя, а другие попали в тюрьму.

В постсоветские времена генерал Лев Рохлин, герой первой чеченской войны, не скрывал планов свергнуть Бориса Ельцина — его дочь позже подтвердила, что он стремился к этому — и быстро оказался мертвым. Владислав Ачалов, бывший командир десантников, участвовавший в националистическом восстании против Ельцина в 1993 году, который был близок к сговору с Рохлиным и, по слухам, планировал путч против военных реформ, проведенных при президентстве Дмитрия Медведева, внезапно умер в 2010 году в возрасте 65 лет.

Но несмотря на то, что российским политическим правителям и тайной полиции всегда удавалось держать российскую армию под контролем, сегодняшняя ситуация необычна во многих аспектах.

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