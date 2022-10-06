закрыть
6 октября 2022, четверг, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

500 мобилизованных россиян подняли бунт в Белгородской области

13
  • 6.10.2022, 7:53
  • 21,074
500 мобилизованных россиян подняли бунт в Белгородской области

Новобранцы взбунтовались из-за списанного оружия и «скотских условий».

Мобилизованные граждане РФ взбунтовались в Белгородской области из-за условий проживания, отсутствия снаряжения и выдачи им списанного оружия. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на видео, опубликованные в соцсетях.

На видео мужчина говорит, что около 500 человек, которые сейчас находятся в Белгородской области, не приписаны ни к какой части и неделю прожили «в скотских условиях». По его словам, никто из мобилизованных не знает, куда едет, а выданное им оружие нигде не числится. Также россияне пожаловались на «скотское отношение» офицеров.

«Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль… Потратили огромное количество бабок, чтобы просто поесть, это уже не говоря об амуниции», — говорит один из людей на видео.

Другой мобилизованный записал там же видеообращение, в котором заявил, что «нас более 400 человек стоит, мы никуда не собираемся уезжать, пошли они все как бы на ***… тут уже стоит три бронетранспортера, с пулеметами и с пушками».

«…Раскидывают по лесам, мы жили шесть дней в окопах, которые сами вырыли, палатки нам не дают, жили в землянках», — возмущается он.

На другом видео россияне жалуются на «вооружение 70-х — 80-х годов», на температуру и пневмонию из-за того, что жили на улице.

Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов обратил внимание, что у некоторых мужчин на видео патчи боевиков ЧВК Вагнера и практически все носят балаклавы. По его словам, это видео активно распространяют провагнеровские Telegram-каналы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип