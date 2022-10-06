500 мобилизованных россиян подняли бунт в Белгородской области 13 6.10.2022, 7:53

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Новобранцы взбунтовались из-за списанного оружия и «скотских условий».

Мобилизованные граждане РФ взбунтовались в Белгородской области из-за условий проживания, отсутствия снаряжения и выдачи им списанного оружия. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на видео, опубликованные в соцсетях.

На видео мужчина говорит, что около 500 человек, которые сейчас находятся в Белгородской области, не приписаны ни к какой части и неделю прожили «в скотских условиях». По его словам, никто из мобилизованных не знает, куда едет, а выданное им оружие нигде не числится. Также россияне пожаловались на «скотское отношение» офицеров.

«Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль… Потратили огромное количество бабок, чтобы просто поесть, это уже не говоря об амуниции», — говорит один из людей на видео.

Другой мобилизованный записал там же видеообращение, в котором заявил, что «нас более 400 человек стоит, мы никуда не собираемся уезжать, пошли они все как бы на ***… тут уже стоит три бронетранспортера, с пулеметами и с пушками».

«…Раскидывают по лесам, мы жили шесть дней в окопах, которые сами вырыли, палатки нам не дают, жили в землянках», — возмущается он.

На другом видео россияне жалуются на «вооружение 70-х — 80-х годов», на температуру и пневмонию из-за того, что жили на улице.

Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов обратил внимание, что у некоторых мужчин на видео патчи боевиков ЧВК Вагнера и практически все носят балаклавы. По его словам, это видео активно распространяют провагнеровские Telegram-каналы.

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