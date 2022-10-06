Плевок российским офицерам
- 6.10.2022, 8:16
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О присвоении Кадырову звания генерал-полковника.
Присвоение скандальному главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника является «плевком в лицо российских офицеров».
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
Арестович обратил внимание, что, наградив Кадырова, Путин тем самым поддержал его претензии к Генеральному штабу РФ.
«Россия – в воронке катастроф и стремительно туда проваливается. И у этого есть причина: Путин сегодня вручил Кадырову звание генерал-полковника. Большего плевка российским офицерам в лицо нельзя представить, кроме сталинских репрессий, нельзя представить таких унижений. Честно говоря, мне интересно увидеть, до какого предела унижений могут дойти российские военные, имея за собой ГРУ, военную силу, сверхполномочия в войне», – говорит советник ОП.
Напомним, что 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника.