Путин готовится снять Шойгу 7 6.10.2022, 8:25

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Фото: Getty Images

Глава Кремля ищет поддержки среди силовиков для принятия этого решения.

Президент РФ Владимир Путин готовит почву для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переложив вину за поражение в войне. Сейчас глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, растущая критика частичной мобилизации и провалы на фронте заставляют Путина обвинять министра обороны Сергея Шойгу.

Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременные изменения в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, потребовав внести коррективы.

Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину за неудачи вторжения в Украину.

Аналитики отмечает, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, прежде всего среди силовиков.

Сменивший Шойгу министр должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блогеров и силовиков, таких как создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.

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