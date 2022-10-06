В Глубоком продают монастырь XVIII века, где ночевал Наполеон 2 6.10.2022, 9:15

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Цена — одна базовая.

Здание монастыря кармелитов в центре Глубокого, памятник архитектуры XVIII века, снова выставлено на аукцион для продажи за одну базовую величину — 32 рубля. Об этом сообщили 6 октября в комитете «Витебскоблимущество».

Ранее монастырь пытались продать за базовую в мае этого года, а до того — в 2019 году, но безуспешно. Нынешний аукцион назначен на 10 октября.

Жилой корпус монастыря вместе с костелом были построены в 1735 году. В начале следующего века в монастыре останавливался Наполеон Бонапарт по пути в Москву.

В 1865-м монастырь закрыли, а костел с 1875-го стал православной церковью. В жилом корпусе в разные годы действовали пансион, библиотека, госпиталь, склады. На сегодня сохранилось только одно крыло корпуса, два других разобрали в 1892 году.

Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание площадью 1280 квадратных метров с подвалом, к нему прилагается участок площадью 10 соток с правом аренды на 40 лет.

Кроме монастыря, в октябре «Витебскоблимущество» попытается продать еще 81 объект, в том числе 54 — за одну базовую. На продажу выставлены 30 бывших школ и детсадов, 12 домов культуры, 3 банно-прачечных комбината, 2 кондитерских цеха, 5 административных зданий, 8 магазинов, а также база отдыха в лесу в Полоцком районе.

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