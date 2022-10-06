Оккупанты ударили ракетам по жилым многоэтажкам в Запорожье: шокирующие кадры

Оккупанты ударили ракетам по жилым многоэтажкам в Запорожье: шокирующие кадры3
- 6.10.2022, 9:26
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По мирному населению было выпущено семь ракет.
Сегодня россияне нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам в Запорожье, в квартирах которых спали мирные люди.
Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
«Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели. Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей», - говорится в сообщении.
Куртев также опубликовал первые фото с мест обстрела.
«Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. Число жертв уточняется, люди находятся под завалами. Работают спасатели», - отметил позже глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Фото с места ракетного удара публикуют также местные телеграм-каналы.