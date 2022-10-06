Украинский полковник: В течение этой недели ВСУ устроят еще один «котел» для армии РФ 8 6.10.2022, 9:55

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Назван населенный пункт, где оккупанты попадут в окружение.

Военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан в деталях рассказал о том, как ВСУ будут освобождать Луганскую область от оккупантов.

О том, как будут развиваться события на Луганщине, он рассказал в эфире телеканала «Апостроф TV».

Также украинский военный дал прогноз по срокам создания бойцами ВСУ нового «котла», назвав населенный пункт, где он будет создан.

Полковник ВСУ очень подробно рассказал о действиях ВСУ по освобождению Луганщины: «От Макеевки Луганской области движутся на Восток, перерезают дорогу между Сватово и Кременной, между Сватовским гарнизоном и гарнизоном Кременная-Рубежное-Северодонецк. Я думаю, будет проведен заход в тыл и Сватовской группировки со стороны Макеевки, и выход со стороны Макеевки, прорыв фронта... Скорее всего, будет такой же прорыв, как был в районе Балаклеи и дальше выход на оперативный простор. Украинские войска зайдут и в тыл Сватовской группировки, и в тыл группировки Рубежное-Северодонецк».

Поделившись своим мнением по поводу контрнаступления украинский военных на Луганском направлении фронта, Свитан добавил: «Сватовскую группировку еще с севера, где наш плацдарм, который развивается, его с севера также возьмут в «клещи». Потому ближайший «котел», который мы услышим — это будет Сватовский «котел». Это будет в течение, наверно, этой недели».

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