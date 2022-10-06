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Назвали пенсионный возраст в Беларуси на конец 2022 года

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  • 6.10.2022, 10:34
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Назвали пенсионный возраст в Беларуси на конец 2022 года

Страховой стаж для назначения пенсии колоссально вырос.

В Беларуси в 2022 году на цифрах 58 лет для женщин и 63 года для мужчин пока стабилизировался пенсионный возраст. И, судя по таблице «Изменение требований к общеустановленному пенсионному возрасту и страховому стажу», которая размещена на сайте Минтруда и соцзащиты Беларуси, в 2023, 2024 и 2025 годах возраст выхода на пенсию не увеличится, пишет kp.by.

Но если в конце 2022 года страховой стаж для назначения пенсии составляет 18,5 лет, а справки о заработной плате надо представить за 28 лет, то в 2023 году соответственно 19 и за 29 лет, в 2024 году 19,5 и за 30 лет, в 2025 году 20 и за 31 год.

Кстати, из последних пенсионных новшеств. С 1 октября 2022 в Беларуси начали оформлять дополнительные «накопительные пенсии».

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