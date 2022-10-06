ВСУ успешно продвигаются на Херсонском направлении: карта боев в Украине на утро 1 6.10.2022, 10:39

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Украинская армия уже 226-й день продолжает вести ожесточенную борьбу с российскими оккупантами.

Карта боевых действий в Украине на утро в четверг, 6 октября, претерпела существенные изменения. Украинские военные уверенно двигаются на Херсонском направлении, оттесняя оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

По данным карты, украинские военные освободили Новогригорьевку Херсонской области. Также Трифоновка и Нововасильевка Херсонской области переходят под контроль ВСУ.

При этом российские оккупанты имеют частичный успех у Зайцевого Донецкой области.

Напомним, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Херсонской области были освобождены три села, а именно Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

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