«Попадаются настоящие гиганты» 2 6.10.2022, 10:46

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В Беларуси началась грибная лихорадка.

В этом году осень выдалась как-то не совсем обычной. Нет, пришла по расписанию. С прохладными ночами, туманами и даже дождями. Но вот забыла захватить с собой главное – урожай грибов. Сентябрь прошел в этом плане спокойно. Больше было разговоров, мол, когда же пойдут грибы. А в октябре, как утверждают наши читатели, уже не до разговоров. Надо ехать в лес. Грибы пошли?!

Правда, пошли они не все, и далеко не везде. Но кто ищет, тот найдет. Именно в этом уверена читательница Newgrodno.by из деревни Лесница.

«Грибной сезон еще только начинается. Но такого красавчика нашла уже», — рассказывает она и делится фотографиями боровика-гиганта.

Завесил он более чем на 200 грамм. На скептические вопросы отвечаем фотографией ножки. Здоровяк покрепче многих молоденьких грибов.

Личные выезды показали, что белых грибов пока (или уже) в лесу не много. Хотя кто-то умудряется нарезать целый багажник.

Где? На странице в социальной сети один из гродненцев говорит, что набрал столько на проверенных местах под Гожей.

В тематической группе поделились еще одним фото с несколькими ведрами грибов в багажнике. Автор говорит, что собирал под Калетами, что в районе Августовского канала. «Но грибалка трудовая. Приходилось много передвигаться», — признается он.

В корзинках есть и белые грибы, но большинство польских. Пошли?

«Трудно сказать однозначно. В одном месте за Озерами удалось пособирать молодых польских. Правда, до этого накрутили изрядный километраж. Наверное, от дома до леса и обратно выйдет больше 100 км», — рассказывает еще один наш читатель.

Может работают проверенные места в сторону Поречья? Здесь также мнения расходятся. Кто-то говорит, что грибов нет, кто-то хвастается отличным сбором, но для этого, говорят, должны сложиться обстоятельства.

«Под Верхпольем один раз нашел и белых, и подосиновиков. Второй раз – ничего не было», — делится впечатлением еще один грибник.

Еще поступает информация о том, что наконец-то пошли опята. В прошлые выходные под Озерами кому-то повезло их резать буквально ведрами.

Но будем надеяться, что сезон действительно только начинается. Прошли обильные дожди, а в ближайшие дни вернется почти летнее тепло. Обещают, что в некоторые дни будет до +20. Погода точно грибная! Значит на выходных в лесах ожидаем аншлаг.

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