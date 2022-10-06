Билет в один конец для Кремля 2 Эль Мюрид

6.10.2022, 10:54

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Разговоры о чуде — это явный признак проигрывающей стороны.

Над целым рядом российских городов сегодня возникли световые столбы. Что послужило поводом для Z-тиффози найти этому крайне ультрапатриотическое объяснение: работает российский комплекс, слепящий спутники. То ли «Пересвет», то ли «Челубей», а то и вообще какой-нибудь «Евпатий Коловрат».

Будь эта штука в одном конкретном месте, ну кто его знает. В единичных экземплярах у нас много чего могут сделать. На потоке вечно Лада-Калина получается, а вот если эксклюзивно - то очень даже достойно.

Но столбы видели жители на половине Европейской территории. А значит - никакой это не Гостомысл-Яромудр, а обычное, хотя и не сильно частое природное явление под названием «световой столб». Кстати, в прошлом году в Санкт-Петербурге такие же столбы стояли. Просто в том году патриотический психоз еще не накрыл отдельных сограждан, а потому никто особо фигней не страдал. (на фото - как раз прошлогодняя чуда).

Вчерашняя чушь про «чудо-оружие» по поводу возникновения тривиального атмосферного явления выглядит, конечно, тем, чем и является - чушью. Но в некотором смысле показательной.

Чудо-оружие и чудо вообще - это почти что последний костыль в психологии человека, когда дела идут совсем не так, как ему представляется в его проекциях.

Он уже прошел несколько стадий признания неизбежного, но последнюю стадию - принятие - к ней он не готов, даже когда реальность грубо разбила все его хрустальные мечты. Тогда и появляется «чудо», как то, что обязательно произойдет и все вернется в зону психологического комфорта.

Проще говоря, разговоры о чуде - это явный признак проигрывающей стороны. Проигрывающей в первую очередь в ментальном пространстве, а любая война - это не только танки и снаряды, это в первую очередь уверенность в будущей победе. Иначе всё теряет смысл.

При этом, как ни странно, но «стратегия чуда» вполне себе существует и даже работает, но как обычно, у нее есть свой собственный диапазон, в котором говорить о чуде - то есть, событии, происходящем за рамками аналитических возможностей, вполне возможно и даже рационально. Только вот диапазон этот узок и довольно чётко очерчен. Там, где события подчиняются моделированию и сценированию, места для чуда не остается.

Как пример, могу привести предвоенные вздохи и ахи украинцев на турецкие «Байрактары», которые должны переломить ход любой войны. И даже приводился пример войны Азербайджана и Армении, как непреложный факт существования этого чудо-оружия.

Сам факт надежд на этот инструмент говорил о неуверенности украинцев во всех остальных факторах возможного сопротивления внешней угрозе.

Однако случилось то, что мы увидели своими глазами: военные действия стали соревнованием организационных структур, ресурсов, технологий, и по их совокупности (куда, конечно, входили и «Байрактары», а впоследствии и распиаренные «Химарсы» и прочие западные вооружения) выяснилось, что интегральная составляющая всех факторов постепенно перевешивается в сторону Киева. Медленно и неровно, но тренд сомнений не вызывает. И каждый элемент этой совокупности никаким чудом не является - будучи встроенным в общую систему, он дополняет ее и усиливает. Как выяснилось, воевать можно и скучно, без чудес. Обычная работа, хотя и специфическая.

Теперь про чудеса начинают говорить с другой стороны. Теперь надежда на чудо связана с ядерными ударами. Вот мы тут, там и вот еще немножко там бахнем - и все наладится. Увы и ах, но это не так. Новый дополнительный фактор лишь поднимет уровень и градус конфликта, которым российская управленческая машина не может толком управлять даже на текущем уровне. Если вы явно не вписываетесь в поворот на 90 километрах в час, то самое глупое - давить на педаль и выжимать еще километров двадцать. А вдруг «вытащит»?

Но в том и беда Кремля, что ни притормозить, ни остановиться он уже не может. Авантюра потому и является авантюрой, что это билет в один конец.

Эль Мюрид, t.me

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