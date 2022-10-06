Владелец бара в Тбилиси не пустил путинистку Собчак 1 6.10.2022, 11:10

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Ксения Собчак

Владелец грузинского бара жестко поставил на место российскую телеведущую.

Российская телеведущая Ксения Собчак попыталась попасть в грузинский бар Dedaena Bar в Тбилиси, но владелец заведения не пропустил ее из-за поддержки России в войне, пишет «Униан».

Так, в рамках программы «Осторожно, Собчак» одиозная телеведущая записывала интервью с дочерью российского сенатора Эдуарда Исакова - Дианой. Девушки во время прогулки решили зайти в местный бар, который стал известен благодаря специальному анкетированию.

Оказывается, что владелец бара создал анкеты для россиян, которые хотят попасть в заведение. Среди основных пунктов есть такие «Я никогда не голосовал за Путина» и «Слава Украине».

Собчак попыталась обьяснить Дато Лапаури, что нельзя ущемлять людей по национальному признаку, но тот был неумолим. Он заявил, из-за Владимира Путина 300 тысяч грузинов стали беженцами.

- Мы все знаем, что Путин – избранный лидер. И уж не знаю, справедливым был этот выбор или нет, но это факт – большая часть россиян поддерживает Путина и его политику. Поэтому он и президент... 20% Грузии оккупировано Россией. 300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. 300 тысяч! Каждый десятый грузин в своей собственной стране, - сказал мужчина.

Собчак продолжила настаивать на том, что большинство россиян даже не знают о ситуации в Абхазии. На что Лапаури ответил: «Если россияне не знают этого, то они просто невежды и не должны приезжать в Грузию, таких россиян здесь не ждут, это поддержка российской политики».

- А при чем здесь пункт «Слава Украине»? Или зачем соглашаться с тем, что «русский военный корабль идет понятно куда»? Причем здесь это? Какое отношение имеет Украина к Грузии? Если человек против войны, но не поддерживает Украину? – продолжила задавать вопросы Собчак.

Владелец бара добавил, что многие россияне, проставляю галочку в анкете «Не голосовал за Путина», врут.

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