ВСУ начали новую фазу наступления на Херсон и «подвинули» фронт на 20 км 3 6.10.2022, 11:50

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Фото: Reuters

Российские войска отступают, даже не пытаясь принять бой.

Новый этап наступления Сил обороны Украины в Херсонской области начался 2 октября. С тех пор украинские воины подвинули линию фронта на 20 км, достигнув восточного берега реки Ингулец и западного берега Днепра и приближаясь к временно оккупированной Новой Каховке.

Под натиском украинского войска российские оккупанты, как правило, отступают, часто даже не пытаясь принять бой. Об этом в аналитической сводке сообщили в министерстве обороны Великобритании утром 6 октября.

По данным британского оборонного ведомства, с момента начала нового этапа наступательных действий в Херсонской области 2 октября украинские войска смогли подвинуть линию фронта еще на 20 км вглубь оккупированных Россией территорий региона.

«Продвигаясь на юг, украинские подразделения продвинули линию фронта еще на 20 км, главным образом достигая восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, но еще не угрожая основным российским оборонным позициям. Российские войска обычно нарушают контакт и отходят. Российские командиры, вероятно, будут рассматривать растущую угрозу для направления Новой Каховки как одну из наиболее актуальных проблем», – отметили в минобороны Британии.

Там также напомнили, что именно в районе Новой Каховки расположен мост Каховской ГЭС. Несмотря на серьезные повреждения, в этом районе он остается одним из немногих доступных для российских войск путей пополнения сил.

На данный момент российское командование стоит перед дилеммой: усилить свою способность удержать хотя бы часть оккупированной Херсонщины или выполнять приказы Кремля, рискуя потерять весь регион.

«Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил за Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной, но политическим императивом будет оставаться и защищаться», – убеждены в Британии.

Британская разведка также констатировала, что в настоящее время РФ перебрасывает большую часть своих воздушно-десантных сил, страдающих от значительной нехватки личного состава, в Херсон на фоне контрнаступления ВСУ. В бой против украинских воинов, скорее всего, будут бросать только что мобилизованных россиян.

«Таким образом, Россия пока имеет немного дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, преследует цель развернуть мобилизованных резервистов в этом секторе», – отметили в минобороны Британии.

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