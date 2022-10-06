Белый дом: Украинцы так мощно наступают в Херсонской области, что могут войти в Крым 5 6.10.2022, 11:50

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В администрации Байдена поражены темпами продвижения украинских войск.

Вооруженные силы Украины успешно наступают на Херсонском направлении. В связи с такой ситуацией в администрации Джо Байдена допускают реализацию сценария освобождения оккупированного Крыма. Все зависит от дальнейших успехов украинской армии.

Как сообщает The Telegraph, в Белом доме пришли к выводу, согласно которому силы обороны Украины могут освободить оккупированный Крым. На такую перспективу указывают успехи украинских войск в Херсонской области.

«Освобождение Крыма Украиной теперь вполне возможно, это нельзя сбрасывать со счетов», - отметил источник в американской администрации.

Также инсайдер подчеркнул, что все зависит от дальнейшего развития наступления ВСУ, и текущая ситуация позволяет надеяться на успех.

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