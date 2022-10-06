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В России резко вырос спрос на антидепрессанты

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  • 6.10.2022, 11:57
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В России резко вырос спрос на антидепрессанты

Новости с фронта и мобилизация не улучшают настроение.

По данным аналитиков DSM Group, объем продаж антидепрессантов в российских аптеках в период с 19 по 25 сентября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился в 2,2 раза в денежном выражении (до 213,8 млн рублей) и на 80 процентов в натуральном выражении (до 289,2 тыс. упаковок), сообщает «Немецкая волна».

Как заявила ТАСС директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, с конца февраля спрос на антидепрессанты, снотворные и успокоительные средства в России был значительно выше, чем в предыдущие годы.

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