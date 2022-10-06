«В «письме счастья» фото слишком темное, позже проверила трекер - я не проезжала у камеры» 9 6.10.2022, 12:01

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Минчанка возмущена штрафом за превышение скорости.

Пенсионерка Татьяна из Минска утверждает, что тщательно соблюдает скоростной режим — гонять не в ее привычках. Тем не менее на днях ей на почту пришло «письмо счастья» за превышение скорости на 19 км/ч на Партизанском проспекте. «Я удивилась, но уплатила штраф, — рассказала «Онлайнеру» водитель. — А после задумалась: а как это могло случиться? Проверила по трекеру свои передвижения в тот день и не нашла подтверждений».

В постановлении указано, что нарушение имело место 17 августа в 16:29 у Партизанского проспекта, 108 (неподалеку от станции метро «Автозаводская»). «Водитель Mitsubishi Lancer двигался со скоростью 80 км/ч, — говорится в письме. — Допустил превышение установленной скорости для участка не более 60 км/ч на 19 км/ч с учетом погрешности. Превышение зафиксировано специальным техсредством PoliScan». Штраф составил 16 рублей.

«Уже после оплаты я начала сомневаться, — рассказала минчанка. — Во-первых, меня смутила фотография. Она слишком темная с учетом того, что в тот день в 16:30 было совсем светло, закат был только в 20:30. На снимке фактически не разобрать ничего, кроме номеров».

По сведениям журналистов, фото, снятое камерой, поступает в нескольких вариантах на рассмотрение сотруднику ГАИ. У него есть возможность взглянуть на снимки разного вида и разного качества. Исходя из сложившейся практики, сотрудники выбирают и используют в постановлениях те кадры, на которых наилучшим образом запечатлен госномер. Это обусловлено малым размером изображений в постановлениях и особенностями черно-белой печати. Это не значит, что в материалах нет других фото.

«Второй — и самый главный аргумент — я проверила свои передвижения в тот день, — продолжает автомобилистка. — Все они нашли отражение в приложении. 17 августа я с утра поехала в Смолевичи через ул. Солтыса. Согласно данным трекера, в 16:38 я была дома. Не помню, чтобы в тот день я вообще ехала по Партизанскому проспекту. Езжу на машине только я, ключи никому не передаю».

За водителем остается право опротестовать «письмо счастья». В нем самом указано, как именно это сделать — в течение месяца со дня получения копии, с заявлением и аргументацией — в ГАИ по месту жительства. Известно, что в качестве доводов должны приниматься и устные заявления. В таком случае назначается повторная проверка, поднимаются материалы дела. Если постановление вынесли ошибочно, его отменяют.

Татьяна заверила, что намерена поступить именно таким образом и сейчас собирает доказательства своей непричастности к превышению.

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