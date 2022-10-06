Отступая в Херсонской области, русские оккупанты бросили своего раненого в жутком состоянии 14 6.10.2022, 12:08

11,376

Бойцы ВСУ нашли его в подвале и оказали помощь.

В освобожденных населенных пунктах Херсонщины украинские защитники «вылавливают» спрятавшихся оккупантов.

В одном из подвалов освобожденного села бойцы НГУ из Кривого Рога обнаружили раненного оккупанта, в ранах которого уже завелись черви.

Видео опубликовали в Страткоме ВСУ.

«Уровень медицины у кацапов. Вояка Вова, по его словам, как пару дней ранен, а опарыши уже начали есть его руку. А вы кацапы и дальше верьте своим картонным генералам и идите в Украину! Червей на всех хватит», — говорится в сообщении.

Как стало известно ТСН из источников в воинской части 3011 Кривого Рога, бойцы которой сняли видео, раненому нацгвардейцы оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Внимание! Видео не для слабонервных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».