Отступая в Херсонской области, русские оккупанты бросили своего раненого в жутком состоянии

Отступая в Херсонской области, русские оккупанты бросили своего раненого в жутком состоянии14
- 6.10.2022, 12:08
- 11,376
Бойцы ВСУ нашли его в подвале и оказали помощь.
В освобожденных населенных пунктах Херсонщины украинские защитники «вылавливают» спрятавшихся оккупантов.
В одном из подвалов освобожденного села бойцы НГУ из Кривого Рога обнаружили раненного оккупанта, в ранах которого уже завелись черви.
Видео опубликовали в Страткоме ВСУ.
«Уровень медицины у кацапов. Вояка Вова, по его словам, как пару дней ранен, а опарыши уже начали есть его руку. А вы кацапы и дальше верьте своим картонным генералам и идите в Украину! Червей на всех хватит», — говорится в сообщении.
Как стало известно ТСН из источников в воинской части 3011 Кривого Рога, бойцы которой сняли видео, раненому нацгвардейцы оказали первую помощь и отвезли в больницу.
Внимание! Видео не для слабонервных.