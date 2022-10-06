Путин стал пародией на самого себя 4 Вадим Зайдман

6.10.2022, 12:15

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«Гудвин» оказался обиженным на всех карликом.

Проведение «референдумов» в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях в момент, когда ВСУ катком движутся, постепенно, но неуклонно освобождая города и поселки в каждой из этих областей, и территории, занятые вермахтом, становятся все меньше, скукоживаясь, как шагреневая кожа, — делает эти референдумы не только фейковыми, но и фарсовыми. И лучше всего свидетельствует о потере Путиным всякой адекватности и чувства реальности.

Когда Путин в 2014 году аннексировал Крым, провел там референдум, образовал Лугандонию — это было чудовищным нарушением международного права, однако это были действия подлого, кровавого, но не безумного диктатора, действовавшего вполне рационально в рамках логики агрессора, захватившего врасплох свою жертву и знающего цену импотентному Западу. Это не было курам на смех. Путин не выглядел посмешищем. А выглядел великим и ужасным — типа Гудвином.

И это была трагедия.

Теперь же, когда Путин, в совершенно других реалиях, объявил о присоединении четырех областей, хвастливо заявив, что Россия здесь навсегда, а ВСУ на следующий день освободили Лиман — все, даже подслеповатые наблюдатели увидели, что Путин — это маленький тщедушный человечек, таки Гудвин — каким он был на самом деле, а не каким казался. Только, в отличие от сказочного Гудвина — злой и обиженный на всех карлик, грозящийся уничтожить весь мир.

Трагедия стала фарсом, точнее, трагифарсом, поскольку в «присоединенных» к России областях продолжается совсем не фарсовый геноцид украинцев.

Путин панически боится потерять лицо — но именно этими референдумами, с маниакальностью безумца проведенными им на фоне победоносного контрнаступления украинской армии, он обеспечил себе такую скорую и в таких масштабах потерю лица — что даже Путину не пожелаешь. Когда Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, в которые он «пришел навсегда», — будут полностью от него и его протухлого русского мира освобождены. НАВСЕГДА.

ВСУ, конечно, тоже этому способствуют — но и сам Путин загоняет себя в такой «глухий кут», из которого не будет вообще никакого выхода, не то что спасения лица. Очень согласованно действуют ВСУ и Путин.

Кстати, вы заметили: если Путин или кто-то из его обслуги говорит, что Россия пришла куда-либо навсегда — жди скорого освобождения этой территории от захватчиков. — Вполне точная примета.

Этот тщедушный лысый человечек очень любит процессы обнуления — так вот, эти его потешные референдумы обнулили и значимость, сакральность крымского «референдума» 2014 года, и сам Крым перестал теперь быть какой-то сакральной территорией, навсегда вернувшейся в родную гавань. Которую, как почему-то принято было думать, нельзя освобождать силой. Оказывается — можно. Теперь — это гораздо легче будет сделать.

Карикатура, фарс, комикс, пародия на самого себя. Полная потеря не только здравого смысла и адекватности, но всякого чувства самосохранения: Путин ведет себя Наполеоном, выдвигает требования, словно триумфальный победитель — а не проигрывающий, теряющий одну за другой ранее захваченные территории. Приведший Россию, да и самого себя — на грань катастрофы. И предлагающий, у края все более разверзающейся бездны, сделать решительный шаг (мобилизация и референдумы) вперед. Которого только и не хватает для победы над Украиной.

Что ж — и конец его будет хорошо еще, если как у Наполеона — а не такой, как у Саддама или Муаммара.

Вадим Зайдман kasparov.ru

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