Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 4 6.10.2022, 12:23

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Он включает потолок цен на нефть.

Совет ЕС утвердил восьмой пакета х санкций против России за ее агрессию против Украины. Этот пакет является ответом на войну России против Украины, в том числе незаконную аннексию украинской территории на основе фиктивных «референдумов», мобилизации дополнительных войск и открытых ядерных угроз.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику - европейских услуг и опыта», - говорится в сообщении.

Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины. Этот пакет также закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7, отметили в Еврокомиссии.

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