Синоптики: В ближайшие несколько дней в Беларуси будет тепло 6.10.2022, 12:24

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ФОТО: CHARTER97.ORG

Прогноз погоды на 7-8 октября.

7 и 8 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в субботу по северо-западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы, пишет pogoda.by.

7 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем в северных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.

8 октября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу республики кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +13..+20°С.

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