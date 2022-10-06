Синоптики: В ближайшие несколько дней в Беларуси будет тепло
- 6.10.2022, 12:24
- 1,344
Прогноз погоды на 7-8 октября.
7 и 8 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в субботу по северо-западу скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы, пишет pogoda.by.
7 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем в северных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.
8 октября преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу республики кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +13..+20°С.