Евро и доллар продолжают укрепляться 6.10.2022, 13:15

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Российский рубль снова подешевел на торгах в Минске.

Российский рубль подешевел, евро, доллар и юань подорожали на торгах 6 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подорожал на Br0,0116 до Br2,4391 за 1 евро.

Доллар стал дороже на Br0,0234 - его курс составил Br2,5072 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0705 до Br3,5737 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0501 и составил Br4,1712 за 100 российских рублей.

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