Что почем на рынках в регионах 6.10.2022, 14:24

Цены на фрукты и овощи растут.

Intex-press побывал 6 октября на рынке «Универсальный» и посмотрел, как изменились цены на фрукты и овощи.

Мониторинг цен журналисты проводили неделю назад – 29 сентября. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, на что-то цена подросла, а на некоторые товары осталась прежней.

Что подешевело

За неделю дешевле стали сливы: 29 сентября за килограмм просили 4,5 рубля, а 6 октября можно было купить и за три рубля.

На рубль снизилась цена на гранат и перец.

На 30 копеек «полегчал» лук, на 20 копеек – картофель и арбузы.

Что подорожало

В очередной раз подорожали помидоры, в этот раз их цена стартовала уже с 2,2 рубля.

Подросла цена на огурцы: если 29 сентября еще можно было купить килограмм за 3,5 рубля, то 6 октября за кило просили 4 рубля.

По 50 копеек прибавили лимоны и мандарины.

Что нового

На прилавках наконец-то появились грибы. Были маслята: цена за 3 литра – 6 рублей, за 5-литровое ведро – 12 рублей, за 10 литров грибов просили 25 рублей.

Был замечен в продаже и грецкий орех по цене 8 рублей за килограмм.

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