Что почем на рынках в регионах
- 6.10.2022, 14:24
Цены на фрукты и овощи растут.
Intex-press побывал 6 октября на рынке «Универсальный» и посмотрел, как изменились цены на фрукты и овощи.
Мониторинг цен журналисты проводили неделю назад – 29 сентября. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, на что-то цена подросла, а на некоторые товары осталась прежней.
Что подешевело
За неделю дешевле стали сливы: 29 сентября за килограмм просили 4,5 рубля, а 6 октября можно было купить и за три рубля.
На рубль снизилась цена на гранат и перец.
На 30 копеек «полегчал» лук, на 20 копеек – картофель и арбузы.
Что подорожало
В очередной раз подорожали помидоры, в этот раз их цена стартовала уже с 2,2 рубля.
Подросла цена на огурцы: если 29 сентября еще можно было купить килограмм за 3,5 рубля, то 6 октября за кило просили 4 рубля.
По 50 копеек прибавили лимоны и мандарины.
Что нового
На прилавках наконец-то появились грибы. Были маслята: цена за 3 литра – 6 рублей, за 5-литровое ведро – 12 рублей, за 10 литров грибов просили 25 рублей.
Был замечен в продаже и грецкий орех по цене 8 рублей за килограмм.