В Херсоне прогремел взрыв в месте, где оккупанты хотели создать укрепрайон 2 6.10.2022, 14:27

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ВСУ также нанесли удары по Антоновскому мосту.

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области. Во временно оккупированном Херсоне на рассвете раздался взрыв.

Прилет зафиксирован по зданию интерната, где базировалось большое количество личного состава оккупационной армии РФ. Об этом сообщил херсонский журналист Константин Рыженко.

«Утром в 4 часа прилет в интернат по улице Кулика. Там базировалось много личного состава рашистов. Они даже пытались сделать там укрепрайон. Однако не суждено», – отметил журналист.

Он также опубликовал фотографии здания интерната после прилета. Судя по разрушениям, потери оккупантов могут быть достаточно серьезными. Особенно сильно пострадали верхние этажи интерната.

Днем 6 октября в Херсоне снова прогремели взрывы. По предварительным данным, есть «прилеты» в районе Антоновского моста.

Также местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом наблюдаются следы ПВО. Однако, как утверждают местные жители, в районе Олешек есть «прилеты». Также сообщается о попаданиях в Антоновский мост.

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